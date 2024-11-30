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رئيس البرلمان الإيراني قاليباف خلال اتصال مع نبيه بري: نحن سعداء لوقف إطلاق النار في لبنان ودوركم في التوصل إلى هذا القرار كان مؤثراً ومهماً للغاية

Lebanon 24
30-11-2024 | 11:45
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