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بن غفير: تصريحات يعالون عن التطهير العرقي في غزة كاذبة وخيالية وخطيرة وتشوه صورة إسرائيل حول العالم

Lebanon 24
30-11-2024 | 12:14
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