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مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: رصدنا تهديدات إرهابية متزايدة ضد الإسرائيليين في دول جنوب شرق آسيا خاصة تايلاند (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2024 | 12:15
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