14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: تنسيق وطيد بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي تحسبا من انهيار النظام في سوريا وتداعياته
Lebanon 24
30-11-2024
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحسبا من انهيار النظام في سوريا.. هذا ما يحصل في إسرائيل
Lebanon 24
تحسبا من انهيار النظام في سوريا.. هذا ما يحصل في إسرائيل
30/11/2024 23:49:52
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: في الجيش الإسرائيلي يستعدون لاحتمالية أن يضطروا للعمل في سوريا بسبب الوضع
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: في الجيش الإسرائيلي يستعدون لاحتمالية أن يضطروا للعمل في سوريا بسبب الوضع
30/11/2024 23:49:52
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أجرى مشاورات أمنية عاجلة الليلة الماضية بشأن التطورات في سوريا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أجرى مشاورات أمنية عاجلة الليلة الماضية بشأن التطورات في سوريا
30/11/2024 23:49:52
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سليم عياش من حزب الله المدان بإغتيال رفيق الحريري قد قُتل في هجـوم إسرائيلي على سوريا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سليم عياش من حزب الله المدان بإغتيال رفيق الحريري قد قُتل في هجـوم إسرائيلي على سوريا
30/11/2024 23:49:52
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
04:00 | 2024-11-30
30/11/2024 04:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
Lebanon 24
هل يعمد مصرف لبنان الى تثبيت الدفعات الشهرية بصورة دائمة
23:27 | 2024-11-29
29/11/2024 11:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
03:44 | 2024-11-30
30/11/2024 03:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة يستمتع بوقته في باريس برفقة ابنته تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة يستمتع بوقته في باريس برفقة ابنته تعرّفوا إليها (صور)
02:27 | 2024-11-30
30/11/2024 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بروب الاستحمام.. ممثلة سورية شهيرة في مرمى الانتقادات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت بروب الاستحمام.. ممثلة سورية شهيرة في مرمى الانتقادات شاهدوا الفيديو
02:33 | 2024-11-30
30/11/2024 02:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:48 | 2024-11-30
قوات الاحتلال تقتحم قرية دير بزيع غربي مدينة رام الله (قناة فلسطين)
16:35 | 2024-11-30
المرصد السوري: الجيش السوري يعيد ترتيب مواقعه العسكرية على أطراف مدينة حماة وريفها
16:34 | 2024-11-30
المرصد السوري: الجيش السوري يعزز الطوق الأمني في حماة لمنع أي محاولة تسلل من الجماعات المسلحة
16:30 | 2024-11-30
البيت الأبيض: لدينا فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن كما أشار الرئيس بايدن الأسبوع الماضي
16:30 | 2024-11-30
البيت الأبيض: الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا وكان يمكن أن تنتهي منذ شهور لو وافقت حماس على الإفراج عن الرهائن
16:30 | 2024-11-30
البيت الأبيض: الفيديو الذي بثته حماس لرهينة أمريكي تذكير قاس بإرهاب ضد مواطني عدة بلدان
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24