Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: تنسيق وطيد بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي تحسبا من انهيار النظام في سوريا وتداعياته

Lebanon 24
30-11-2024 | 13:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحسبا من انهيار النظام في سوريا.. هذا ما يحصل في إسرائيل
lebanon 24
30/11/2024 23:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: في الجيش الإسرائيلي يستعدون لاحتمالية أن يضطروا للعمل في سوريا بسبب الوضع
lebanon 24
30/11/2024 23:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أجرى مشاورات أمنية عاجلة الليلة الماضية بشأن التطورات في سوريا
lebanon 24
30/11/2024 23:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سليم عياش من حزب الله المدان بإغتيال رفيق الحريري قد قُتل في هجـوم إسرائيلي على سوريا
lebanon 24
30/11/2024 23:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:27 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:48 | 2024-11-30
16:35 | 2024-11-30
16:34 | 2024-11-30
16:30 | 2024-11-30
16:30 | 2024-11-30
16:30 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24