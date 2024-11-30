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الأسد لمحمد بن زايد خلال اتصال هاتفي: سوريا مستمرة بالدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهاب وداعميه

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:48
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