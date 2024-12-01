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وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: ما قلته بشأن التطهير العرقي بغزة استند إلى ما أبلغني به ضباط هناك

Lebanon 24
01-12-2024 | 02:24
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