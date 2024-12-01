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وزير الخارجية الأردني يؤكد في اتصال مع نظيره السوري وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها
Lebanon 24
01-12-2024
|
05:17
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