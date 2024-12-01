Advertisement

أخبار عاجلة

البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي: نؤكد الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس

Lebanon 24
01-12-2024 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي: ندين استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من قطاع غزة
lebanon 24
01/12/2024 21:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة الخليجية: ندين التصريحات المتطرفة لسموتريتش وبن غفير بشأن إعادة احتلال غزة وبناء مستوطنات
lebanon 24
01/12/2024 21:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض: نؤكد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس في لبنان وتشكيل حكومة
lebanon 24
01/12/2024 21:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية: ندعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم لوقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
01/12/2024 21:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:03 | 2024-12-01
13:54 | 2024-12-01
13:36 | 2024-12-01
13:24 | 2024-12-01
13:23 | 2024-12-01
13:20 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24