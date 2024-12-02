Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون: آمل أن يؤدي ظهوري العلني إلى منع الحكومة من ارتكاب جريمة حرب مع فرض المسؤولية على عاتق قادة الجيش

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: ما قلته بشأن التطهير العرقي بغزة استند إلى ما أبلغني به ضباط هناك
lebanon 24
02/12/2024 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون: نرتكب جرائم حرب شمالي قطاع غزة ويجب أن أحذر مما يحدث هناك ويخفونه عنا
lebanon 24
02/12/2024 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: تصريحات الوزير السابق موشيه يعالون غير صحيحة وتشوه سمعة إسرائيل وأدعوه للتراجع (الجزيرة)
lebanon 24
02/12/2024 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع: الحديث عن حرية تحرك الجيش الإسرائيلي بلبنان يناقض مضمون الاتفاق
lebanon 24
02/12/2024 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2024-12-02
05:18 | 2024-12-02
05:16 | 2024-12-02
05:10 | 2024-12-02
05:07 | 2024-12-02
04:49 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24