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المعارضة السورية المسلحة: حررنا قرى جيجان وتل جيجان وحليصة بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والقوات الكردية

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:19
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