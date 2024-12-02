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الخطوط الجوية الدولية السويسرية تقرر مواصلة إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني

Lebanon 24
02-12-2024 | 04:09
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