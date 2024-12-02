المعارضة السورية المسلحة: نعلن عن بدء عملية تمشيط لإزالة الألغام من قرى إكثار وطعانة وتل جيجان في ريف حلب الشمالي تمهيدا لعودة النازحين إلى منازلهم (سكاي نيوز)

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