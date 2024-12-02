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الخارجية الأميركية: الآلية التي وضعناها بالتعاون مع فرنسا ستحقق فيمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
02-12-2024
|
13:41
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