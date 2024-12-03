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السفير الايراني خلال جولة له في الضاحية الجنوبية: الشعب اللبناني سيبقى مقاوماً وإيران مستمرة بدعم لبنان ومساعدته لإزالة الدمار

Lebanon 24
03-12-2024 | 04:18
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