"رويترز": مذكرة داخلية لحماس تقول إن لدى الحركة معلومات عن نية إسرائيل تنفيذ عملية إنقاذ رهائن مشابهة لعملية نفذتها إسرائيل في مخيم النصيرات في حزيران الماضي

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