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رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي: مصر تدعم الدولة السورية وتؤكد ضرورة وحدة مؤسساتها في ظل التحديات الإقليمي

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:50
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