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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى مالطا للمشاركة في الاجتماع الـ31 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

Lebanon 24
04-12-2024 | 17:38
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