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حماس: مقتل مزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحرير الأسرى بالقوة

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:51
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