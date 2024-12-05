وصول رئيس لجنة مراقبة وقف النار في لبنان الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق والسفيرة الاميركية ليزا جونسون الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

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