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وصول رئيس لجنة مراقبة وقف النار في لبنان الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق والسفيرة الاميركية ليزا جونسون الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:40
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