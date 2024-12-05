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الجيش الإسرائيلي: قتلنا أسامة غنيم القيادي في الأمن الداخلي بحماس في غارة لطائرات حربية على خان يونس أمس

Lebanon 24
05-12-2024 | 12:00
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