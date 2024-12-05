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وكالة "المغرب العربي للأنباء": البنك الأفريقي للتنمية سيقرض المغرب 650 مليون يورو لتطوير بنية تحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

Lebanon 24
05-12-2024 | 17:13
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