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المرصد السوري يؤكد نقل الجيش السوري أكثر من 200 آلية عسكرية محملة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:15
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