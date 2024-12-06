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اجتماع نتنياهو والأجهزة الأمنية: إذا انهار النظام السوري قد تتعرض إسرائيل لتهديدات متزايدة من جماعات متطرفة

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:26
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