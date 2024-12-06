Advertisement

أخبار عاجلة

فصائل مسلحة تسيطر على قسم الأمن العسكري في نوى غرب درعا (الشرق)

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع نتنياهو والأجهزة الأمنية: هناك قلق من وصول الأسلحة المتطورة في سوريا إلى أيدي الفصائل المسلحة أو المجموعات الإيرانية
lebanon 24
06/12/2024 14:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الفصائل المسلحة تسيطر على ريف حمص الشمالي كاملا
lebanon 24
06/12/2024 14:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الفصائل المسلحة تسيطر على الرستن وتلبيسة بشكل كامل
lebanon 24
06/12/2024 14:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل مسلحة تقول إنها سيطرت على حاجز الغربال العسكري على طريق حمص حما
lebanon 24
06/12/2024 14:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:26 | 2024-12-06
07:18 | 2024-12-06
07:12 | 2024-12-06
07:10 | 2024-12-06
07:07 | 2024-12-06
07:06 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24