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رويترز عن ضابط سوري: القصف الروسي ليل الخميس دمر جسر الرستن على طول الطريق الرئيسي إلى حمص

Lebanon 24
06-12-2024 | 05:38
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