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مساعد وزير الخارجية الإماراتي سلطان الشامسي: دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات لغزة

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:48
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