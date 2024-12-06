Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الوزراء السوري: إنتاج وتسويق النفط ومشتقاته تأثر بشدة بسبب التصعيد الأخير

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات سوريا الديمقراطية: بسبب التطوّرات الأخيرة لاحظنا زيادة في تحركات تنظيم "الدولة الإسلامية" في البادية السورية وريف دير الزور والرقة
lebanon 24
06/12/2024 17:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الأسد يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي التطورات الأخيرة
lebanon 24
06/12/2024 17:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السوري اجتمع لمتابعة تطورات الأوضاع في حلب
lebanon 24
06/12/2024 17:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء: اقترحت في المناقشات الأخيرة تقديم 5 ملايين دولار مقابل كل مختطف حي يتم إعادته
lebanon 24
06/12/2024 17:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:02 | 2024-12-06
09:51 | 2024-12-06
09:51 | 2024-12-06
09:47 | 2024-12-06
09:40 | 2024-12-06
09:39 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24