رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر قناة الـ"MTV": نريد تطبيق القانون في حادثة الأشرفية التي أدّت إلى مقتل المسؤول في "القوات" رولان المر والجُناة حتى الآن لم يُسلّموا أنفسهم

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