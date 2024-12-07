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موشيه يعالون: قوات من الجيش الإسرائيلي أرسلت في الأسابيع الأخيرة لطرد سكان غزة من الجزء الشمالي من القطاع

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:21
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