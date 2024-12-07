Advertisement

أخبار عاجلة

السفير الإيراني في لبنان: الأحداث الجارية في الأراضي السورية خطر على المنطقة بأكملها وتداعياتها ستصل إلى أعداء النظام السوري قبل أن تصل إلى أصدقائها

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: بعد وقف إطلاق النار بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة
lebanon 24
07/12/2024 19:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يحرّر لبنانيين تم خطفهم إلى داخل الأراضي السورية.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
07/12/2024 19:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مركز حقوق الإنسان: المنطقتان المستهدفتان في الغارات هما جسر الدف وحوش السيد داخل الأراضي السورية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/12/2024 19:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الايرانية: الاعتداء الاسرائيلي على المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الإيراني على الحدود اللبنانية - السورية جريمة حرب
lebanon 24
07/12/2024 19:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:04 | 2024-12-07
12:02 | 2024-12-07
11:59 | 2024-12-07
11:55 | 2024-12-07
11:53 | 2024-12-07
11:49 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24