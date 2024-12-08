اللواء البيسري لـmtv: معبر المصنع الوحيد الذي يعمل بشكلٍ طبيعي بين لبنان وسوريا ونقدّم تسهيلات للسوريّين الراغبين بالعودة الى بلدهم وما يحصل يصبّ في مصلحة حلّ أزمة النازحين

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