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المرصد السوري: ضربات جوية إسرائيلية في شرق سوريا طالت مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران

Lebanon 24
08-12-2024 | 16:23
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