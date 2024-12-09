Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قواتنا في الأراضي السورية محدود وخطوة مؤقتة

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: مصر تدعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها
lebanon 24
09/12/2024 12:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني يعد خرقا للاتفاق وعليهم الانتقال شمالا
lebanon 24
09/12/2024 12:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة الرهائن من قطاع غزة وتكريس واقع أمني جديد يضمن وجودنا للأجيال القادمة
lebanon 24
09/12/2024 12:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر وقطر اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية
lebanon 24
09/12/2024 12:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2024-12-09
05:05 | 2024-12-09
05:03 | 2024-12-09
04:53 | 2024-12-09
04:52 | 2024-12-09
04:52 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24