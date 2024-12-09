Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق سراح فيلدشتاين المتهم في قضية تسريب الوثائق السرية ووضعه تحت الإقامة الجبرية

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة يسرائيل هيوم: المحكمة العليا تمدد اعتقال إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو ومشتبه به ثان في قضية تسريب الوثائق السرية
lebanon 24
09/12/2024 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس ديوان رئاسة الوزراء تساحي برافرمان يخضع للتحقيق في قضية تسريب الوثائق السرية
lebanon 24
09/12/2024 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا
lebanon 24
09/12/2024 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن
lebanon 24
09/12/2024 12:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:25 | 2024-12-09
05:10 | 2024-12-09
05:05 | 2024-12-09
05:03 | 2024-12-09
04:53 | 2024-12-09
04:52 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24