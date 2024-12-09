سفير مصر علاء موسى من السرايا: هذا هو اول استحقاق وستليه امور اخرى كثيرة وهناك جو عام جيد وان شاء الله نبني عليه في الفترة المقبلة وصولا الى انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل وما يتبعه من استحقاقات اخرى

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