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رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل: الرئيس أمين الجميل تمكن من الحفاظ على حرية بعبدا رغم المحاولات السورية لتركيعه

Lebanon 24
09-12-2024 | 11:16
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الجميّل: الرئيس أمين الجميّل خاض مواجهة دبلوماسية طويلة بوجه أنواع التهديدات كافة ومحاولات الاغتيال والاختراق في الداخل وتمكّن من الحفاظ على حرية بعبدا وقرار الدولة الحرّ على مدى 6 سنوات بالرغم من المحاولات السورية لتركيعه لكنه بقي صامدًا
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