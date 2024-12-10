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القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري من المنطقة في أقرب وقت

Lebanon 24
10-12-2024 | 17:55
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