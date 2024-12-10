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"رويترز": مسؤولون أميركيون يحثّون "هيئة تحرير الشام" على تشكيل حكومة شاملة

Lebanon 24
10-12-2024 | 18:05
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