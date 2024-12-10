Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيريه المصري والإماراتي أهمية الانتقال السلمي للسلطة في سوريا

Lebanon 24
10-12-2024 | 18:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن يواصل اتصالاته مع نظرائه في المنطقة لمناقشة انتقال السلطة في سوريا
lebanon 24
11/12/2024 02:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: العقوبات على سوريا ستستمر في هذه الفترة الانتقالية
lebanon 24
11/12/2024 02:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية وبلينكن شددا على انتقال سلمي للسلطة في سوريا وفق القرار الأممي 2254
lebanon 24
11/12/2024 02:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: فيدان أكد في اتصال مع بلينكن أهمية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها ولن نسمح للمنظّمات الإرهابية باستغلال الوضع فيها
lebanon 24
11/12/2024 02:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-12-10
18:48 | 2024-12-10
18:40 | 2024-12-10
18:21 | 2024-12-10
18:20 | 2024-12-10
18:16 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24