Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: مستشار الأمن القومي الأميركي سيزور إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع لدفع صفقة تهدئة في غزة قبيل تنصيب ترامب

Lebanon 24
11-12-2024 | 00:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: مستشار الأمن القومي لترامب سيناقش اليوم مع وزير إسرائيلي اتفاق بشأن غزة
lebanon 24
11/12/2024 09:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار مع لبنان
lebanon 24
11/12/2024 09:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي لـ"سي ان ان": إسرائيل أضعفت حزب الله وقضت على بنيته التحتية في جنوب لبنان
lebanon 24
11/12/2024 09:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب المقبلة مايك والتز: ما زال حكمنا على هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني المصنف إرهابيا غير محسوم
lebanon 24
11/12/2024 09:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:00 | 2024-12-11
01:53 | 2024-12-11
01:50 | 2024-12-11
01:31 | 2024-12-11
01:12 | 2024-12-11
01:11 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24