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أكسيوس: مستشار الأمن القومي الأميركي سيزور إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع لدفع صفقة تهدئة في غزة قبيل تنصيب ترامب
Lebanon 24
11-12-2024
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