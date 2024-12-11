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المرشد الإيراني علي خامنئي: ما حدث في سوريا نتيجة خطة أميركية إسرائيلية مشتركة

Lebanon 24
11-12-2024 | 02:33
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