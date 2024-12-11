Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في سوريا غير مستقر

Lebanon 24
11-12-2024 | 06:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل
lebanon 24
11/12/2024 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا: الوضع الأمني في حلب يتدهور بشكل سريع
lebanon 24
11/12/2024 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: تفاقم الأوضاع في لبنان مع تدمير البنية التحتية الحيوية والوضع الإنساني أسوأ مما كان عليه في حرب 2006
lebanon 24
11/12/2024 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرٌ من "الأمم المتحدة" يخصّ لبنان.. الوضع الإنساني يتدهور!
lebanon 24
11/12/2024 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:35 | 2024-12-11
07:18 | 2024-12-11
07:17 | 2024-12-11
07:16 | 2024-12-11
07:15 | 2024-12-11
07:09 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24