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وزارة الدفاع الروسية: 6 صواريخ ATACMS أُطلقت من أوكرانيا على "قاعدة تاجانروج" الجوية وتم إسقاطها كلها
Lebanon 24
11-12-2024
|
10:05
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