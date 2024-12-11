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القائد السابق لفيلق الشمال لواء احتياط نوعام تيفون للقناة 13الإسرائيلية: لدينا مصلحة في قيام دولة كردية في شمال سوريا وشمال العراق لأن الأكراد حلفاء لنا
Lebanon 24
11-12-2024
|
11:26
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