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القائد السابق لفيلق الشمال لواء احتياط نوعام تيفون للقناة 13الإسرائيلية: لدينا مصلحة في قيام دولة كردية في شمال سوريا وشمال العراق لأن الأكراد حلفاء لنا

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:26
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