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يسرائيل هيوم: تحالف نتنياهو في الكنيست يسقط مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:37
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