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شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات بشارع الرشيد جنوب غرب مدينة خانيونس

Lebanon 24
11-12-2024 | 17:20
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