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وزارة النقل السورية لـ"العربية": سنعلن خلال ساعات عن فتح الأجواء لاستئناف الملاحة

Lebanon 24
12-12-2024 | 06:18
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