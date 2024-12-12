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تعيين سفير تركيا لدى نواكشوط برهان كور أوغلو قائما بالأعمال لسفارة أنقرة في دمشق مؤقتا

Lebanon 24
12-12-2024 | 14:31
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