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المرصد السوري: تفجير الجسر الوحيد الواصل بين ضفتي نهر الفرات والذي يربط أحياء مدينة ديرالزور بالقرى السبعة بالتزامن مع تحليق طائرات التحالف

Lebanon 24
12-12-2024 | 17:06
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