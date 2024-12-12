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المرصد السوري: تفجير الجسر الوحيد الواصل بين ضفتي نهر الفرات والذي يربط أحياء مدينة ديرالزور بالقرى السبعة بالتزامن مع تحليق طائرات التحالف
Lebanon 24
12-12-2024
|
17:06
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