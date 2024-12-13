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الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مناطق محددة في جنوب شرق جباليا شمالي قطاع غزة بالإخلاء الفوري

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:20
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